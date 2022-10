El pleno de Noia aprobó el expediente de licitación del SAF

Noia. La Corporación municipal aprobó por unanimidad en el pleno ordinario de septiembre sacar a licitación el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) del Concello de Noia (en la modalidad de dependencia), con un contrato por un año y prorrogable otro más, por una cantidad de 1.569.000 euros. El alcalde noiés, Santiago Freire, destacó que la licitación de este servicio lo que busca es “mellorar a atención aos usuarios, as prestacións, así como as condicións laborais dos traballadores”.

En la sesión también se aprobó por unanimidad la derogación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización del escudo municipal para que “aqueles carnets que hai que expedir para os feirantes non teñan que pagala”, explicó el regidor, quien indicó que “fomos derogando nos últimos anos varias tasas en aras de facilitarlle a xestión aos veciños e a relación coa administración e, sobre todo, para diminuír custes e para facer máis áxil esas tramitacións”.

Por otro lado, se aprobó desestimar el recurso presentado para la investigación de un camino en Vista Fermosa, quedando declarado como camino público, y también la ratificación de un decreto para renovar el pavimento y las aceras en la calle que conecta la carretera comarcal Noia-Muros con el acceso a la iglesia de Santa Cristina de Barro.

La Corporación de Noia también dio luz verde a una propuesta de incremento de la bolsa de horas extras para reforzar la partida y satisfacer la prestación de determinados servicios. Y, por último, se acordó la adhesión al acuerdo marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para ganar una mayor operatividad a nivel contable.

En la sesión también tomó posesión el socialista Leandro Castor Fernández del puesto que dejó vacante María Villaverde. m. c.