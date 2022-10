El vandalismo arrasa un parque sonense

PORTO DO SON. El Concello de Porto do Son lamentaba a través de las redes sociales un nuevo episodio de vandalismo, en este caso en el parque de la escuela infantil Galiña Azul. “Hai cousas que requiren dun chamamento ao civismo e que amosan unha gran falta de respecto para o que é un ben común; sobre todo tendo en conta que o que se está danando é o parque dos/as pequeniños/as da escola infantil de Porto do Son. Máis sentidiño e menos vandalismo”, rezaba el mensaje emitido.

Los vándalos se dedicaron, fundamentalmente, a hacer pintadas por todo el recinto: edificio, muros, mobiliario y juegos infantiles, los cuales sufrieron desperfectos. También arrancaron el caucho de los bancos. La Guardia Civil tiene abierta una investigación para intentar localizar a los autores. “Lamentamos que ocasionen danos no que é de todos, sobre todo nesta área tan sensible”, afirman fuentes municipales, que reclaman “unha maior vixilancia hacia os adolescentes”. m. c.