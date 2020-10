Elaboran o Mapa da Memoria Histórica de Rianxo e A Pobra

O grupo Histagra da USC, en colaboración ca Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, puxo en marcha un proxecto para a investigación, sinalización e proposta de intervencións sobre os lugares relacionados cos actos de violencia, represión e persecución ou os fusilamentos que tiveron lugar durante o golpe militar de 1936, a Guerra Civil e a ditadura franquista nos concellos de Rianxo e A Pobra.

Este proxecto, cuxo responsable científico é o investigador Antonio Míguez Macho e do que forman parte varios investigadores de Histagra, pretende dar a coñecer aqueles espazos esquecidos, condenados ou non ao anonimato que conteñen un significado histórico relacionado coas prácticas de violencia e persecución asociadas a dita etapa histórica.

Primeiro levarase a cabo unha investigación piloto en ambas localidades para definir un procedemento e un protocolo para acordar esas intervencións no marco das políticas públicas de memoria: sinalizar, resignificar, musealizar.

Un deses lugares é o terreo no que se emplazaba antigamente a conserveira Goday (preto do porto), e que se convertiu nun campo de concentración entre 1937 e 1939.

En 1916, dita fábrica de salga e conserva de peixe comercializaba, con diversas marcas, entre 700.000 e 1.000.000 de latas de sardiña ó ano, que saían cara o resto de España e ó estranxeiro. A parcela na que se ubicaba estaba pechada perimetralmente por un muro alto.

A medida que a Guerra Civil ía avanzando e medraba o número de prisioneiros capturados nas distintas frontes, a administración franquista viuse na necesidade de artellar un sistema estable para a súa custodia, avaliación de cargos e penas e, chegado o caso, reclusión permanente. En 1937 creou un departamento gubernativo, denominado Inspección de Campos, con ese cometido específico. E atopou un tipo de instalacións idóneas para ese fin polas súas características (unha gran edificación ou conxunto delas, diáfana, nun lugar ben comunicado). A popularmente coñecida como Fábrica do Castelo de Rianxo reunía eses requisitos, igual que a antiga azucreira de Padrón ou a fábrica de Romaní de Muros, onde tamén se habilitaron campos de concentración. Alí, naquela instalación rianxeira, para entón xa abandonada, os golpistas atoparon un lugar de custodia con capacidade para 572 presos. Nunha das estancias habilitaron unha enfermeiría con quince camas.

Hoxe, ese lugar é un descampado, testemuña muda dun dos episodios máis negros da historia de España. Alí, unha placa nun monolito lembra ese escuro pasado, e nun panel informativo relátase como o 14 de novembro de 1937, en plena Guerra Civil, fondeaba fronte a Rianxo o vapor Alfonso Serra, cargado de soldados que foran feitos prisioneiros durante a campaña de Asturias, que finalmente gañou o bando golpista ó conquistar Xixón e Avilés. Eran 1.047 homes que chegaban para ser recluídos na antiga fábrica de conservas dos Goday. Por alí pasarían tamén moitos máis tras a caída de Cataluña e da Fronte do Ebro, así como presos políticos galegos. En total, arredor de dous mil presos, ata que a instalación pechou no verán de 1939. As duras condicións de vida alí custáronlle a vida a 18 dos reclusos.

Outros lugares que formarán parte do Mapa da Memoria Histórica de Rianxo son o Alto da Paradegua, onde foron paseadas (fusiladas) varias persoas, e o cruceiro de Asados, lugar no que se escondeu durante un tempo un fuxido. No caso da Pobra, investigarase primeiro que lugares hai vinculados a esa etapa.