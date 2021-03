‘Elle’ se hace eco de la artesanía y las prendas ‘made in’ O Son

Diseño, artesanía y personalización. Esos son los faros más importantes para la producción que realiza la empresa de moda sonense AL by Andrea Lourido. Unos conceptos que la han llevado hasta Elle España, una de las revistas de moda más reconocidas a nivel nacional e internacional. La publicación se hizo eco de la firma en un artículo en el que se ponía en valor el trabajo de los artesanos españoles y en el que se reconocía lo costoso que es producir y vender a pequeña escala.

La marca lleva el nombre de su creadora, Andrea Lourido. Cuenta que siempre tuvo claro que quería enfocar su carrera profesional a este mundo. “Desde muy pequeña me gustaba recrear looks con mi ropa. En un cumpleaños me regalaron una máquina de coser con la que fantaseaba con poder hacer algún día mis propias prendas”, recuerda la diseñadora, quien reconoce que fueron sus padres quienes la animaron a hacerlo “ya que era lo que realmente me apasionaba”.

La modista de Porto do Son se embarcó en este proyecto “sin querer”, aunque siempre le había rondado la idea. Surgió antes de lo previsto durante la etapa de formación. “En la asignatura de manipulación textil teníamos que hacer una camiseta personalizada, y la hice con el bolsillo en el pecho. Empecé confeccionando varias para mis amigos, pero diferentes, cada una con su estilo. Pensé que todo quedaría ahí porque por aquel entonces no tenía tiempo suficiente para dedicárselo como me gustaría, pero poco a poco salí adelante”, afirma.

Su fuente de inspiración es el mar y también las mujeres “valientes, fuertes y que me transmiten buena energía. Me encanta rodearme de personas que me aporten y me hagan sentir cosas”, comenta Andrea Lourido, quien señala al respecto que con su trabajo busca “transmitir a la gente algo bonito, que le dé seguridad y lo disfrute mucho... que sea de esas vestimentas o accesorios que guardas con cariño y cuando te las ponen te remuevan algo”.

Divulga sus productos a través de las redes sociales (Insttagram y Facebook), donde pueden encargarse, y ella misma los entrega directamente a la clientela o los envía. Actualmente elabora camisetas, sudaderas, bolsos, neceseres, llaveros, mascarillas o cualquier artículo que le propongan.

Además, se encuentra trabajando en la página web, una herramienta que considera muy útil y que espera lanzar próximamente. “También intentaremos sacar cuanto antes más modelos de bolsos, pero estamos con las pruebas. En mi cabeza siempre es todo maravilloso, pero a la hora de coser no todo queda bien. Y para primavera, mi estación favorita, daremos a conocer nuevas prendas en AL”, avanzó la joven.

Tras unos años de andadura, su éxito está detrás de cada uno de los diseños que realiza a mano, a medida, personalizados con mucho mimo, cuidando los detalles y pensando en la esencia de cada cliente. Por todo, verse en Elle fue un reconocimiento inesperado pero considera que “todo pasa por algo, tenía que ser ahora y con la colección de Dreaming in pink, cargada de significado y con la que disfruté el proceso”.

Esta emprendedora sonense asegura que le encantaría que su firma continuase creciendo, formar una plantilla en su atelier y, entre todos, proponer y sacar iniciativas adelante. “Espero que algún día, y no muy tarde, en AL haya más gente. Que tengan mi misma filosofía de marca, que les divierta y motive lo que hacen. Rodearte de personas con tu misma motivación y buen rollo solo trae cosas buenas y ganas de seguir creando”, concluye Lourido.