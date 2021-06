Emprego estable e de calidade para os municipios do rural

O presidente do ente provincial explicou que o “obxectivo do PEL é fomentar a creación de emprego estable e de calidade, especialmente nos concellos máis pequenos e rurais da provincia no contexto actual”. “A Deputación quere estar ao carón de todas aquelas empresas e persoas autónomas que desexen contratar e fomentar o emprego estable; por iso reforzamos o orzamento nun 73 %, co obxectivo de poder atender todas as peticións que cumprían coas bases. Isto vai permitir que as 86 persoas que comezaron a traballar o ano pasado coa axuda da Deputación poidan manter o seu emprego este ano”, engadiu ao respecto Valentín González Formoso.

O presidente do ente provincial recalcou que este reforzo do orzamento nun 73 por cento prodúcese “nun ano especialmente difícil”, lembrou. Xa son máis de 3.300 as contratacións indefinidas dende que se puxeran en marcha estas axudas no pasado ano 2016.