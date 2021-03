Empresarios de Portosín organizan un nuevo ‘outlet’ este fin de semana

Porto do Son. La Asociación de Empresarios de Portosín organiza, con la colaboración del Concello de Porto do Son, la tercera Feira Outlet, que se celebrará el próximo fin de semana. En esta ocasión, debido a la situación sanitaria derivada de la pandemia, el evento no será en la Praza do Curro como era habitual, sino que se desarrollará en los propios establecimientos.

Las tiendas que participan en la iniciativa abarcan una amplia gama de sectores, desde moda, lencería y zapatería, hasta peluquería, manualidades, decoración, menaje y hogar. Ofrecerán sus productos con descuentos de hasta el setenta por ciento.

Según avanzaron desde la patronal, las personas que realicen sus compras en los negocios adheridos a la campaña durante los días 13 y 14 de marzo podrán ganar premios relacionados con los locales de hostelería de la asociación de empresarios. Además, también se sorteará entre todos los clientes una cesta con productos donados por los propios locales.

Destacar que los establecimientos abrirán sus puertas de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas en ambas jornadas, y que los comerciantes cumplirán las medidas de seguridad, aforo e higiene. m. c.