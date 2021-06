En liberdade o rianxeiro detido por dous roubos con intimidación

O Xulgado de Instrucción nº 1 de Padrón (en funcións de garda), decretou este venres a posta en liberdade con medidas cautelares do presunto autor de dous delitos de roubo con intimidación acontecidos o pasado día 2 de xuño en Rianxo. Os feitos producíronse sobre as 12.50 horas dese día, cando o detido irrompeu nun establecemento comercial, e baixo amenazas cun arma branca se fixo coa recadación existente na caixa, emprendendo a fuxida á carreira, recuperándose o coitelo co cal ameazara á dependenta.

Activado o correspondente dispositivo por parte da Policía Local en colaboración coa Garda Civil de Rianxo, tívose coñecemento de que, sendo arredor das 19.45 horas, e por parte dunha persoa que respondía ás mesmas características físicas, se volveran producir feitos semellantes no

mesmo establecemento, polo que unha vez coñecidos éstes, as unidades que se atopaban na rúa localizaron ó presunto autor cando abandonaba a zona. Ó detectar a presenza policial, deuse á fuga por varias rúas do casco urbano, desprendéndose de parte das súas vestimentas. Tras ser alcanzado por una patrulla, foi detido coa colaboración da Garda Civil e recuperáronse as prendas de vestir das

cales se desfixo durante a fuxida para evitar ser localizado.

O detido resulta ser un veciño do concello de 35 anos de idade, con varios antecedentes por delitos similares, séndolle intervidas dúas armas brancas no momento da súa detención. Foi trasladado ós calabozos e as dilixencias instruídas e efectos intervidos remitidos á Garda Civil de

Rianxo para a súa posta a disposición xudicial. Continúase coas pesquisas tendentes a determinar a participación do detido en feitos similiares.