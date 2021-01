En licitación as obras para reparar unha beirarrúa do lugar do Obre

Noia. A Deputación da Coruña vai financiar a reparación da beirarrúa norte da estrada AC550 ao seu paso polo núcleo de Obre, en Noia. O ente provincial destina un total de 94.733 euros con cargo ao Plan Único para levar a cabo esta actuación, a cal xa se atopa en fase de licitación.

Dende a institución que preside Valentín González Formoso destacan que na actualidade a beirarrúa “conta con graves deficiencias, presentando gretas, lousas rotas e bordo desnivelado e con roturas, onde a vexetación comeza a xurdir”.

Por iso, segundo indican, levaranse a cabo tarefas na zona que vai do número 2 ao 26, no lugar do Obre, para corrixir estes problemas e dotar aos peóns dun espazo accesible e seguro para o seu tránsito. Para a nova beirarrúa dispoñerase un pavimento de formigón armado de cor gris, con acabado semipulido.

Asemade, o proxecto contempla tamén a renovación do sistema de recollida de pluviais, que se atopa atascado na actualidade, así como a tubaxe de abastecemento de auga potable e as acometidas das vivendas.

As obras están en fase de licitación e as empresas que estean interesadas en presentar as súas propostas poderán facelo ata o día 3 de febreiro.

MOCIÓN Casualmente, o grupo socialista na corporación de Noia elevou unha moción ao próximo pleno sobre “a necesidade” de mellorar a seguridade viaria neste tramo do municipio noiés. En concreto, piden o acondicionamento desta beirarrúa. m. c.