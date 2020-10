En marcha as obras de mellora de San Lázaro

NOIA. O Concello de Noia adxudicará nos vindeiros días as obras de acondicionamento e mellora da contorna da capela de San Lázaro e da nova rede separativa de saneamento da rúa Outonil e Vista Alegre da localidade noiesa. Ambas as dúas actuacións suman un investimento de máis de 335.000 euros. Polo que respecta á de San Lázaro, sobre a zona actual de aparcamento e a rúa asfaltada cambiarase por completo o pavimento e ampliarase a área de xogos, instalando novos aparellos. “Vaise a adxudicar e entendemos que as obras se iniciarían nun período de tres semana. Contamos que poidan estar rematadas a principios de 2021”, dixo o alcalde, Santiago Freire. m. C.