En marcha las obras de remodelación interior del consistorio de O Son

PORTO DO SON. El Concello de Porto do Son informó ayer que acaban de iniciarse las obras de remodelación de la segunda planta de la casa consistorial, donde se ubicarán las nuevas instalaciones de los Servizos Sociais municipales. La actuación, en la que se invierten alrededor de 60.000 euros, consiste en una reforma total del piso en el que anteriormente se encontraba el cuartel de la Guardia Civil. En este espacio se crearán cinco nuevos despachos y una sala de reuniones, así como aseos adaptados “que mejorarán sustancialmente el servicio ofrecido a los usuarios del área de Servizos Sociais”, explicó la teniente de alcalde de Porto do Son, María Maneiro. Por otro lado, con esta intervención el gobierno local trata de mejorar las condiciones de trabajo del personal del Concello “que estaban ubicados en la planta baja con una gran deficiencia de espacio y, en algunos casos, carecían de una ventilación apropiada”. Este proyecto se completará en un futuro próximo con la renovación integral de la primera planta del edificio, que albergará “unas oficinas de atención al ciudadano y donde se centralizarán la atención de las gestiones tributarias y el registro; también darán cabida al Juzgado de Paz y al Registro Civil”, señaló la edil. m. T.