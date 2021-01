En marcha un plan de limpieza de caminos en el municipio sonense

Porto do Son. El Concello de Porto do Son está llevando a cabo un plan de desbroce y limpieza de caminos en todo el término municipal con la finalidad de acondicionar espacios de paso y accesos para el uso.

Están interviniendo “en camiños principais, secundarios, terciarios, e incluso en rutas de sendeirismo, dous tractoristas”. “Ao ir desbrozando sempre vai quedando a maleza nas cunetas, e chega un momento no que xa non circula a auga e vai por enriba da estrada”, comentó el alcalde sonense, Luis Oujo.

Ahora lo que pretenden desde el gobierno local es asegurar la canalización de las aguas. Para ello, contratarán a dos operarios con fondos provinciales que se encargarán de “limpalas para que poida circular a auga e tamén acondicionar parte das estradas. Queremos facelo en todas as parroquias”, avanzó.

Los operarios municipales ya han ejecutado trabajos en el lugar de Cabanela y en los núcleos de Xuño y Caamaño, entre otros. El objetivo es, según indicó el regidor, “ter antes de que chegue o verán a maioría das pistas acondicionadas para que no vindeiro inverno estean limpas”.

Por otro lado, el Concello de Porto do Son acaba de adoptar diferentes medidas después de que la Consellería de Sanidade impusiera las máximas restricciones al municipio sonense para tratar de frenar la mala evolución epidemiológica.

Así, para minimizar el riesgo de contagio, suspendieron la actividad presencial de las escuelas deportivas municipales, música y baile, así como al servicio de ludoteca. Tampoco se podrán utilizar los parques infantiles hasta que mejore la situación.

“Si todos facemos un esforzo tamén lle estamos botando unha man á hostalería e ao comercio. Non é a solución total, pero non é o mismo que teñan casi que pechar a cal e canto que poder atender nun 30 % do interior; e se podemos mellorar máis pois mellor aínda”, afirmó Oujo. m. t.