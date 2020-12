Encargan o deseño dun plan de sendas en Barbanza e Noia

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de adxudicar o contrato para redactar un plan de sendas nas comarcas de Noia e Barbanza e en concellos limítrofes. Este servizo adxudicouse á empresa L2 Ingeniería y Consulting Galicia S.C.P., por un importe de máis de 18.000 euros.

Trátase de identificar os treitos de sendas prioritarios a executar nas marxes das estradas autonómicas ao seu paso polos concellos da comarca de Noia (Lousame, Noia, Outes e Porto do Son) e nos da comarca de Barbanza (Boiro, A Pobra do Caramiñal, Rianxo e Ribeira).

No marco da redacción deste contrato, que opta a posible financiamento europeo con fondos Next Generation ou FEDER 21/27, consultarase aos municipios nos que se acometerán as sendas, tal como se fixo nas fases anteriores noutras comarcas.

Para o impulso destes itinerarios peonís e ciclistas, tómanse en consideración criterios como a localización das estradas con respecto a núcleos de poboación ou servizos e equipamentos.

Tamén se teñen en conta as características particulares das vías, a integración ambiental ou a mobilidade alternativa actual. No caso de cada bisbarra, realizarase un estudo inicial de identificación de posibles sendas, relacionando os focos de atracción de peóns e ciclistas cos seus puntos de xeración correspondentes. Identificaranse as sendas existentes, as planificadas e os tramos onde sería axeitado implantalas.

A continuación, avaliarase a oportunidade de executar cada treito de senda identificado, para xerarquizar a proposta de actuación en base a criterios obxectivos que determinen a eficiencia e eficacia das actuacións.

Tamén se estudará a posibilidade de incluír sendas en concellos limítrofes, cando se consideren necesarias ou dean continuidade a itinerarios das comarcas analizadas.

Con este contrato e outros para as comarcas do Baixo Miño e O Condado, de Deza e de Lemos e Sarria, o Executivo autonómico está a impulsar a terceira fase do Plan de Sendas de Galicia, que ten como obxectivo incrementar a seguridade de peóns e ciclistas, que son os usuarios máis vulnerables das estradas.