Entregan un equipo de excarceración ao servizo de emerxencias noiés

noia. O director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, fixo entrega este martes de cadanseu equipo de excarceración para tarefas de rescate e actuacións en emerxencias aos GES de Friol e Mos e ao servizo municipal de emerxencias de Noia. Ao acto, que tivo lugar na vila noiesa, tamén acudiron o xerente da Axencia Galega de Emerxencias, Marcos Araújo, e o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor.

Estes novos equipos supuxeron un custo total de 170.400 € -máis de 56.800 € cada un deles-, e están destinados a atender determinadas intervencións como accidentes de tráfico con persoas atrapadas, rescates en espazos confinados ou outras estruturas colapsadas, así como calquera tipo de emerxencias de salvamento ou rescate onde sexa necesario empregar ferramentas hidráulicas de corte, separación, tracción e elevación.

Santiago Villanueva destacou que o Goberno galego é plenamente consciente do importante labor que levan a cabo os servizos de emerxencias e, por iso, colabora para que estes profesionais conten cos mellores medios e traballen nas mellores condicións. A Xunta leva investidos 21 millóns de euros no reforzo do equipamento dos servizos de emerxencias da comunidade. m. c.