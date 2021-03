Escolares de Ribeira loitan contra o acoso escolar con slogans adhesivos convertidos en arte

Desde o programa municipal Express-Arte, cofinanciado polo Concello de Ribeira e o Programa Operativo FEDER/FSE Galicia 2014-2020, o grupo artístico adolescente Dj Plastics propón, xunto á artista Paula López Vallejo, unha nova acción colaborativa. O nome Dj Plastics comeza a soar en Ribeira como algo xa coñecido. Esta vez o recentemente formado colectivo de artistas locais uniuse ao alumnado dos institutos Leliadoura e Nº1 para realizar unha intervención contra o bullying nas propias instalacións dos centros educativos.

Tras algunhas sesións de posta en común no local onde cada xoves se reúnen, o colectivo adolescente creou dúas mensaxes de repulsa cara ao acoso nas aulas. Tras conversar, debater e realizar diversos xogos de rollplaying, durante a merenda xurdiron as choivas de ideas que, finalmente deron os seus froitos en forma de slogans antibullying.

Ao longo de dúas sesións, integrantes do proxecto foron colocando as súas pegadizas mensaxes nos baños dos institutos, slogans materializados en vinilo, que interpelarán a toda a comunidade educativa para facerlles pensar sobre unha problemática que día a día dana a miles de nenas, nenos e adolescentes no planeta (segundo os datos da Unesco, 2 de cada 10 escolares no mundo sofren acoso).

Tras o proxecto Conexión Patchwork, realizado man a man coa Residencia de Maiores de Ribeira en plena pandemia, Dj Plastics están a tomar un rumbo colaborativo no que, por medio do cotián, únense a diversos grupos sociais para dar visibilidade ás súas inquietudes e cuestionarse o mundo que lles (nos) rodea.

A arte e a creatividade volven ser as claves do éxito deste mozo colectivo empeñado en mellorar a vida das persoas da súa cidade. Agora a pregunta é: que será o próximo? Pois como din na súa conta de Instagram (@ djplastics)...” ): ”Stay tuned homies porque pronto noticias tic, tac!!“.