Esixen a implicación da Xunta para garantir o futuro da planta de Lousame

Lousame. A portavoz de Medio Ambiente do PSOE no Parlamento de Galicia, Paloma Castro, esixiu a implicación da Xunta para garantir a continuidade da planta de reciclaxe de Lousame tras o fin da concesión en 2023.

Castro presentou unha interpelación no pleno do Parlamento na que salientou o éxito da xestión desta instalación, cun nivel de reciclaxe de 5 puntos por encima da media de Galicia. A socialista dixo non entender como dende o Goberno da Xunta “queren demonizar unha xestión que é boa, e cuxo mantemento axudaría a romper co modelo fracasado de Sogama”.

Asemade, Castro sinalou que o Executivo galego “ten que implicarse no mantemento desta planta e investir en I+D co fin de acadar melloras técnicas que permitan unha xestión máis eficiente dos residuos”. Tamén resaltou que o complexo, que dá traballo a un total de 170 persoas, conta co respaldo “dunha veciñanza sensibilizada”. m. c.