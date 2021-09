Esixen á Xunta compromiso para garantir a planta de Servia

Lousame. A voceira de Medio Ambiente do grupo socialista, Paloma Castro, e a deputada Noa Díaz veñen de presentar unha batería de iniciativas no Parlamento de Galicia para esixirlle ao Goberno galego que se comprometa a colaborar no futuro do complexo de tratamento de residuos sólidos urbanos da Mancomunidade Serra do Barbanza.

Deste xeito, pretenden que a Xunta contribúa a garantir a continuidade da planta tras o fin da súa concesión, previsto para o ano 2023.

Castro lembrou que “o PSdG sempre apostou por esta planta, poñendo en valor o emprego que xera na comarca e a reciclaxe en proximidade, menos contaminante que outras plantas que operan en Galicia”. Nesta liña, puxo en valor que na actualidade a taxa de reciclaxe dos municipios asociados a Lousame é de 17 quilos por habitante e por ano, o que supón 5 puntos por riba da taxa galega.

En contraposición a estas cifras, a voceira dos socialistas denunciou o “claro incumprimento” por parte do Executivo autonómico dos obxectivos do Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia (2011-2022). Sostén que o goberno da Xunta “ten que mudar a súa política negativa e de confrontación fronte a Lousame e colaborar no impulso desta planta para facilitar a súa continuidade”. m. c.