A Pobra programa un espectáculo musical e outro de danza integrada

A Pobra. O Teatro Elma da Pobra acollerá o vindeiro dez de abril, ás 19.00 horas, dúas actuacións combinadas adscritas ao proxecto DiversidArte, impulsado pola Asociación Poten100mos. Trátase do show musical Improvisóns e de Danza integrada, da man de Ricardo Prado. O primeiro destes espectáculos contará con interaccións co público mediante a achega para a creación de cancións efémeras e irrepetibles. O segundo sorprenderá ás persoas asistentes co ritmo e a enerxía.

O mencionado proxecto é un soporte creado para a promoción, produción e difusión da arte onde as súas principais protagonistas son as persoas con diversidade intelectual, física, psíquica e sensorial, xunto con outros colectivos en situación de risco de exclusión, con actividades que fomentan as sinerxías e a súa propia inclusión como artistas dentro da sociedade.

A entrada é de balde ata completar a cabida e seguiranse as medidas anti COVID. As persoas interesadas en asistir dispoñen ata o día 9 para inscribirse a través do enderezo electrónico servizos.sociais@apobra.gal. s. s.