Espectáculos e música na carpa solidaria da Praza de Galicia de Boiro

Boiro. No marco da programación de Nadal, a carpa solidaria ubicada na Praza de Galicia –na que se recollen todo o día alimentos que irán destinados á agrupación boirense de Cáritas– inclúe desde este luns espectáculos infantís e para a mocidade. Así, para o martes 27, ás seis e media da tarde, fixouse o espectáculo infantil Mamá Cabra. Para o mércores 28 á mesma hora está programada unha gala de de circo de Nadal a cargo de Pista Catro, que se repetirá o xoves 29 (ese día ás oito da tarde poderase gozar tamén da actividade Cine Club Coral, consistente nun concerto de bandas sonoras de coñecidas películas). O venres 30, a compañía Pista Catro voltará ás 18.30 horas coa gala de circo de Nadal, e ás dez da noite, será o concerto de Sabela King e The Heartbreakers. Máis información na páxina web municipal (boiro.gal). m. c.