Esperanza Mara lanza o seu primeiro videoclip do proxecto Tecendo soños

NOIA. No marco do proxecto Tecendo soños, a soprano noiesa Esperanza Mara acaba de lanzar o primeiro videoclip dun dos temas. Ai que mininiño, que pode verse en Youtube, “semella música clásica e moderna ao mesmo tempo grazas ao pianista e compositor da peza, Alfredo Susavila”, explicou a artista, quen avanzou que no futuro disco “verase moita mistura como paralelismo á nutrida vida musical que me tocou vivir ata agora”. Gravado por Calle Sonora no teatro Coliseo Noela, o videoclip divulgouse na xornada previa ó 8 de marzo para homenaxear “ás mulleres portadoras da sabedoría da tradición oral”. Tecendo soños é un proxecto musical que recupera e divulga o patrimonio musical ligado aos arrolos e ás cancións de berce. Tras un arduo traballo de campo, chegarían pezas como Ai que mininiño. m. c.