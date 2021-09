Está aberto o prazo para inscribirse no programa de termalismo do Imserso

PORTO DO SON. A concellería de Servizos Sociais de Porto do Son, que dirixe Magdalena Pérez, informou de que está aberto o prazo para solicitar praza no Programa de termalismo do Imserso 2021-2022. Poderán participar no programa as persoas que sexan pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do Sistema de Seguridade Social español, pensionista de viuvez con cincuenta e cinco ou máis anos de idade e pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, con sesenta ou máis anos de idade. As persoas interesadas en obter máis información poden dirixirse ás oficinas municipais de Servizos Sociais, chamar ao teléfono 981 867 414 ou ben acceder á páxina web municipal. Con respecto ao prazo de solicitude, os impresos deberán ser presentados antes do 1 de outubro. m. C.