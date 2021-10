Este sábado volve a Muros o teatro con ‘O premio’

MUROS. O Concello de Muros iniciou esta semana a súa programación teatral para a tempada 2021-2022 no centro cultural e xuvenil da vila. A segunda das citas para estes días fixouse o sábado 9 de outubro ás 21.00 horas, xornada na que está previsto que a compañía La Quintana Teatro interprete O premio. Esta coprodución co Centro Dramático Galego, que dirixe Marián Bañobre, articúlase como un reality en directo no que o público vota quen merece levar o premio da súa vida: morrer logrando a fama. Todo para un soño. O elenco está formado por Victoria Teijeiro, Raquel Espada e Xurxo Cortázar. Reserva de entradas nas oficinas do centro cultural e no 981 762 294. m. t.