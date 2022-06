NOIA. Noia recibirá o verán, o vindeiro 25 de xuño, coa primeira edición do Estival Fest, dedicado á música indie. Un novidoso festival con fins benéficos, a favor de Cruz Vermella e Cáritas Noia, que chega para quedarse. Os encargados de amenizar a xornada serán Dorian, Capital Voskov, Carolina Rubirosa, Era Paraíso e Habitación Vudú.

Os concertos celebraranse en diferentes localizacións da vila, como O Curro, o malecón de Gasset e un escenario que se instalará no IES Campo de San Alberto, no que actuarán Dorian, Capital Voskov e Carolina Rubirosa. O acceso a este último require entrada, que xa poden adquirirse en ataquilla.com e nos puntos de venda autorizados: Cafetería Solpor, Bar Tamara e no Gasset Premium. Destacar que o que se recaude cos abonos entregarase a Cáritas e Cruz Vermella. m. c.