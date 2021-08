Estrea unha sala polivalente o centro médido de Ribeira para impulsar a formación

Ribeira. O delegado da Xunta de Galicia na provincia da Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado pola xerente da área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, Eloína Núñez, e polo alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, supervisou o remate das obras realizadas no centro de saúde desta localidade, que consistiron en habilitar unha sala de docencia e reunións moi necesaria, por tratarse dun centro docente.

Con este novo espazo, a instalación sanitaria conta cunha zona que permite as reunións de equipo, a realización de sesión clínicas, cursos de formación e sesións en streaming para asistir a videoconferencias, un servizo que non estaba dispoñible ata agora neste centro de saúde.

Trenor destacou que as obras realizadas contemplaron tamén a habilitación dun novo posto administrativo no mostrador para aumentar a capacidade de resposta dos pacientes que acuden de maneira presencial para xestións administrativas, como por exemplo solicitar cita ou facer a tramitación da chave365.

O representante autonómico destacou tamén na visita que o Goberno galego ten en marcha obras nos principais hospitais galegos e que, no que respecta á comarca, ten xa adxudicadas as obras da sala de endoscopias do hospital do Barbanza.

Dende o ano 2009, a Xunta de Galicia construíu ou reformou, incluíndo esta nova actuación, un total de oitenta e oito centros de saúde, o que supuxo actuar sobre setenta e catro mil metros cadrados de superficie.

INCREMENTO ORZAMENTARIO. Xunto ás obras que están en marcha, o investimento da Administración autonómica nestes doce anos suma máis de cento quince millóns de euros en infraestruturas sanitarias de atención primaria.

Esta lexislatura comezou co compromiso da Xunta de completar unha renovación integral do Sergas. En consecuencia, os orzamentos para 2021, os primeiros desta lexislatura, contemplan un incremento, no que respecta á Sanidade, dos capítulos seis e sete, que son os dedicados a investimentos, que chegan a duplicarse respecto ó ano 2020, pasando dos 26 millóns de euros a case 55 millóns de euros para este ano. s. s.