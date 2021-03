Estudian la posibilidad de cambiar de ubicación el parque de Portosín

PORTO DO SON. El Concello de Porto do Son está estudiando la posibilidad de cambiar de ubicación el parque infantil del núcleo de Portosín. Según indicó el alcalde, Luis Oujo, esta medida se adoptaría teniendo en cuenta la necesidad de ampliar la superficie existente, mejorar las instalaciones de ocio y las condiciones, dado que el actual emplazamiento es sombrío. “Haremos el máximo esfuerzo posible por mejorar las zonas de ocio infantiles al aire libre. Se trata de algo fundamental para el disfrute de los pequeños y una prioridad para nosotros, pues con el COVID estas áreas abiertas han cobrado mayor relevancia porque son actividades más seguras ante la falta de alternativas”, afirmó el regidor. Desde el Concello sonense avanzaron que buscarán un terreno dentro del núcleo urbano y próximo al parque infantil existente. m. C.