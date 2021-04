Executa o Concello melloras na depuradora noiesa, a cal prevén ampliar proximamente

Noia. O Concello de Noia vén de informar que durante os últimos días realizaron tarefas de mellora na estación de tratamento de auga potable (ETAP) municipal. Segundo indicaron dende o departamento de Obras, que dirixe Martín Fernández Godón, procedeuse á realización de melloras “no sistema de potabilizacion, limpeza de filtros de área, pintado exterior das bombas e ao pintado interior das instalacións”.

Ademais, tamén sinalaron que ao longo dos vindeiros meses acometeranse outra serie de actuacións na ETAP, mediante un convenio coa Consellería de Infraestruturas e Augas de Galicia, cuxo orzamento ascende a 900.000 euros.

“Este convenio permitirá levar a cabo melloras no sistema de potabilización e corrixir problemas de turbidez na auga”, comentaron fontes municipais, que adiantaron que, paralelamente, estase levando a cabo a adquisición de terreos colindantes para ampliar as instalacións do abastecemento de auga.

Por outra banda, o servizo de xardinaría do Concello está realizando traballos de desbroce en distintos puntos do municipio, como en Argalo, Pedrachán ou O Obre. m. c.