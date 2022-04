Exhiben 20 litografías de Guayasamín en Ribeira

RIBEIRA. O centro cultural Lustres Rivas de Ribeira acolleu a apertura da exposición Emocións, de Olwaldo Guayasamín, que se poderá visitar ata o próximo 28 de maio. A concelleira de Cultura, María Sampedro, foi a encargada de inaugurar esta colección formada por vinte litografías pertencentes aos fondos da Fundación Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital. Trátase dunha mostra que amosa o amor aos seres humanos, a empatía cos seus sentimentos e a expresividade dos xestos, para configurar unhas obras cheas de vida, de emoción e de significado profundo. Oswaldo Guayasamín naceu en 1919 en Quito (Ecuador), de pai indio e nai mestiza, o que o levou a unha tendencia introspectiva para buscar as súas raíces, o seu pasado e a súa historia. Artista comprometido na loita contra a inxustiza social, a súa arte amosa un singular valor simbólico centrado na loita dun pobo pola liberdade. Morreu en Baltimore no ano 1999. S. Souto