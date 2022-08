Exhiben pezas creadas nos talleres artesanais de Amas de Casa de Ribeira

Ribeira. A Sala Museo Municipal de Ribeira alberga no seu segundo andar unha exposición de artigos elaborados nos talleres artesanais e culturais da Asociación de Amas de Casa de Ribeira.

Na noite deste xoves tivo lugar o acto inaugural desta interesante mostra, coa participación da presidenta da mencionada entidade, Puri Cores, e da concelleira de Cultura, María José Sampedro.

A exposición, enmarcada no segundo Certame Cultural Aires de Dorna, pretende ser un reflexo das creacións das súas socias no afán de conservar as tradicións e traballar labores de costura, como os bolillos, as vainicas, o bordado, etcétera, ademais de exhibir fotografías do proceso de aprendizaxe por medio dos obradoiros que se levan a cabo dende a mencionada asociación de Amas de Casa.

Na súa intervención, Puri Cores amosouse satisfeita polo traballo realizado polas socias ao longo do ano, e que evidencia que cada vez vai a máis esta iniciativa.

Pola súa banda, María Sampedro felicitou ás integrantes da asociación no nome da administración local “por apostar polo artesán e preservar e poñer en valor uns coñecementos que non se deben perder”, sinalou.

Asimesmo, a concelleira invitou a todos os veciños e veciñas de Ribeira e a quenes visitan o municipio este verán a acercarse ata o museo para coñecer estas creacións.

A mostra permanecerá aberta ao público ata o vindeiro día vinte e cinco de setembro. A entrada é de balde. s. s.