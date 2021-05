Exitosa celebración do desfile Ribeira Fashion Show

Baixo un sol de xustiza tivo lugar na tarde do domingo na praza consistorial de Ribeira unha exitosa primeira edición da Ribeira Fashion Show, un desfile de moda que serviu de escaparate para amosar as últimas tendencias en roupa, óptica, complementos, vestimenta deportiva e laboral ou arte floral, da man de vinte establecementos locais.

O show, no que houbo control de aforo e respectáronse todas as medidas antiCOVID, estivo conducido por Belén Xestal. Participaron as firmas Pillados, Greco, Black Estévez, Fábrica de Ideas, Cukos, El tocador de mujer 21, Champion Sport, Xade, Manuel Villarrey Peluqueros, Príncipes y Princesas, Os Nenos, Federópticos Filgueira Martínez, RB Deseños, Lolita Multimarca, Confecciones Teresa, Rovi, Eva Méndez Perruquería, Floristerrae e Mmagoe. A iniciativa estivo financiada polo Concello e contou coa colaboración organizativa da patronal.