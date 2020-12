Expoñen os gravados da edición especial de ‘Aires da miña terra’ en Ribeira

Ribeira. O Museo do Gravado de Ribeira acolleu a inauguración da exposición das obras realizadas polos 26 alumnos do obradoiro impartido polo profesor José Fuentes coa técnica do gravado ao carborundo V33 e que serviron para ilustrar unha edición especial do poemario Aires da miña terra, de Curros Enríquez, para conmemorar o 140 aniversario da primeira edición de dita obra.

Este labor de ilustrar clásicos galegos que o citado museo xa iniciaria con Alba de Gloria, de Castelao, terá continuidade no próximo obradoiro coas figuras de Rosalía de Castro (antoloxía de Follas Novas) e recuperando ao escritor Álvaro Paradela, un descendente de noieses que, entre outras obras, escribiu Rosa de Laíño. Entre os 26 participantes no taller figuran artistas de renome como Manuel Ayaso, María José Paz Maralla e Héitor Picallo.

Na inauguración da mostra estiveron presentes, ademais de José Fuentes, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; o deputado provincial de Cultura, Xurxo Couto; a tenente de alcalde de Ribeira, María Sampedro; Javier Expósito (vicepresidente da fundación que rixe o museo); e Pastor Rodríguez, director do centro museístico. O acto rematou cunha actuación da soprano Esperanza Mara. s.s.