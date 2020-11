Extractores de Noia se rebelan contra la gestión de los cierres

“Total desconformidade do sector marisqueiro noiés. Somos 1.500 familias, 1.500 mariscadores que estamos a depender do noso sustento cada mes dos bancos marisqueiros de Noia, pero por actuación de Intecmar e da confraría, uns din que hai peche cautelar e outros que non se pode ir traballar, estamos pendentes de se podemos saír ao mar ou non. Estamos angustiados coa situación que se está producindo”. Ese era el motivo de la manifestación que protagonizaron ayer en Testal alrededor de 200 extractores de a pie y de a flote de esta comarca.

Desde que comenzó la campaña el pasado 14 de septiembre, Intecmar decretó el cierre cautelar de la ría noiesa en tres ocasiones. Así, llevan sin salir a faenar desde el pasado día 27 de octubre, después de que el 26 hubiera un cierre cautelar que volvió a confirmarse apenas 24 horas más tarde. A esta situación de incertidumbre se suma la escasa productividad y demanda, y unos precios que tampoco acompañan.

Los profesionales se quejan por la gestión que se está llevando a cabo. En el transcurso de la protesta aseguraban que aunque “contra a toxina nós non podemos facer nada”, solicitan que les dejen salir por la mañana con sus barcos hasta las zonas productivas y esperar allí los resultados, “e se dan negativo que deixen traballar á xente”, añadían.

Al respecto comentaban que “o luns estivemos a esperar por uns resultados e desde a confraría non se dignaron a dicir algo ata preto das dez da noite... nin a Xunta de Galicia se fía dos resultados da confraría de Noia, nin a confraría dos que mandan desde a Xunta, pois hai xente que chamou a Intecmar e dixéronlle que os resultados xa estaban no pósito, e aquí sen ter resposta. Isto é unha burla”, lamentaban los productores, quienes subrayan que “entre os dous lumes estamos 1.500 persoas sen poder mariscar, esa é a triste realidade”. Por ello, también reconocen que existe una “desinformación total” pues, según apuntan, “parece que hai que andar a rogar e a pedir por favor a ver se imos ou non ao mar para obter resposta”.

Por otro lado, desde el colectivo piden que se realicen más muestreos, especialmente durante el fin de semana. Una queja a la que se sume la plataforma en defensa de la ría de Muros-Noia, Plademar, quien exige que el centro de control marino dependiente de la Consellería do Mar “tome mostras os domingos para que os extractores podamos ir ao mar os luns coa seguridade de que o produto que collemos cumpra con todas as garantías sanitarias” y evitar, de este modo, “pagar dúas veces, unha con diñeiro público e outra co diñeiro dos profesionais a través da confraría, pola súa deficiente xestión”.

Sin embargo, la jornada de ayer tuvo sus sombras, pero también sus luces. Por la mañana el Intecmar comunicó a la cofradía el levantamiento parcial del cierre cautelar que había decretado hacía 7 días. Permitían abrir la zona III, que comprende desde el banco de Pedras hacia el río Tambre. Ya a última hora de la tarde informó de que los muestreos dieron un resultado negativo en toxina, lo que permitía abrir la totalidad de la ría de Noia. En cuanto a los horarios, los mariscadores de a pie trabajarán de 10.30 a 14.00 y, los de a flote, de 09.00 a 11.30 horas.