Falece un bañista nunha praia de Muros

Un home faleceu este sábado pola tarde cando se estaba bañando na praia de Somorto, no municipio de Muros. Segundo informa o 112 Galicia, o tráxico suceso produciuse pouco antes das 17.00 horas, e foi unha persoa particular quen alertou a Emerxencias ao ver que estaban rescatando a un bañista, que estaba inconsciente e flotando na auga.

A pesar das manobras de reanimación que lle foron practicadas, os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 non poideron salvarlle a vida. Ata o lugar foi mobilizado un helicóptero medicalizado, que pousou no mesmo areal. Os intentos do equipo médico remataron sen éxito, e o home faleceu, posiblemente, a causa dun afogamento.

Ademais dos sanitarios, ao lugar dos feitos acudiron os membros do GES de Muros e os axentes da Policía Local e Garda Civil tras ser avisados a través do 112 Galicia.