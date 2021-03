Familias sonenses poden solicitar achegas para a compra de ordenadores

Porto do Son. As familias sonenses poderán optar a axudas para a adquisición de equipos informáticos para alumnos do concello de Porto do Son matriculados en educación primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e ciclos formativos de grado medio e superior de formación profesional en centros públicos ou concertados.

Segundo sinalaron fontes municipais, a finalidade destas subvencións é “favorecer a escolarización do alumnado nos seus domicilios, provendo ás unidades familiares de ferramentas informáticas para que poidan acceder ás novas tecnoloxías dende os seus fogares”.

Así, no marco do programa Son-Educa subvencionarase a compra de ordenadores portátiles e de sobremesa. As achegas oscilarán entre os 200 e 400 euros en función da renta per cápita anual. A partida habilitada para tal fin ascende a 60.000 euros.

As persoas interesadas deberán presentar as solicitudes a través do rexistro xeral do Concello de Porto do Son ou ben na sede electrónica.

As solicitudes valoraranse tendo en conta a renta per cápita da unidade familiar de convivencia do ano 2019. A instrución do procedemento corresponderalle á concellería de Servizos Sociais, que lidera a edila Magdalena Pérez. Máis información na páxina web municipal. m. c.