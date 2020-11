Fayna Agrelo gaña o concurso de carteis da patronal noiesa

NOIA. Fayna Agrelo Fernández vén de resultar gañadora do concurso de carteis convocado pola asociación Noia Histórica para elixir a imaxe da programación promocional deste Nadal. Baixo o slogan Hoxe por min, mañá por ti, a obra de Agrelo foi a escollida para ilustrar o cartel da campaña navideña, unha das máis importantes do ano. Ao certame presentáronse un total de quince traballos. A galardoada recibiu un vale de 300 euros para gastar nos establecementos asociados. Da patronal noiesa partiu a idea de celebrar este concurso, pois “sendo un ano moi especial, queremos programar tamén unha campaña especial que saia da creatividade dos cidadáns”, indicaron. m. C.