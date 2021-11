A Pobra. O teatro Elma da Pobra do Caramiñal acollerá o 27 de novembro, ás 19.00 horas, unha gala de presentación das curtametraxes realizadas polas persoas usuarias do centro ocupacional do Centro de Atención Integral á Discapacidade (CAD).

Segundo apuntou a directora do referido centro, Julia Rial, estes son os traballos cos cales competiron no OUFF Escola, de Ourense, xunto con outros corenta e cinco colexios e asociacións de toda Galicia, tralo cal acadaron a mención especial pola calidade das curtametraxes entregadas. Salientou tamén o labor concienciador e pedagóxico destes filmes.

As pezas audiovisuais que se van proxectar son Prisión tecnolóxica, que reflicte o uso abusivo do teléfono móbil e das novas tecnoloxías; Cóntoche un conto, un stop motion que traslada a problemática dos incendios forestais narrando a vida dun carballo ao longo das catro estacións; e No mar da diversidade, un vídeo musical creado polos rapaces coa letra incluída.

Así mesmo, a xornada contará coa performance de sombras O noso sentimento, na que o grupo de teatro do CAD escenificará o que sentiron durante a pandemia.

Para asistir é preciso inscribirse (tfno. 981832764). m. t.