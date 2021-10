Fomentan a venda dos excedentes agrarios a través da web DEANshop

A POBRA. O Concello da Pobra vai poñer en marcha un proxecto de aproveitamento de excedentes agrarios, que tamén redunda na posta en valor das verduras, hortalizas e legumes que a veciñanza do municipio cultiva nas súas hortas, ao tempo que se achegan eses produtos ao mercado dun xeito sinxelo. Baixo esta premisa, estará a disposición das persoas produtoras a páxina web DEANshop coa finalidade de que poidan vender directamente os seus excedentes agrarios. O vindeiro martes 5, ás 20.00 horas, terá lugar unha reunión informativa nas instalacións do coworking. As persoas interesadas en recibir máis datos poden anotarse a través do teléfono 981 843 280. A asociación comercial DEANshop habilitará na plataforma dixital un apartado chamado Quilómetro 0 para a venda dos excedentes. S. S.