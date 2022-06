Formación para adultos no IES Poeta Añón

OUTES. O instituto Poeta Añón de Outes ofrecerá clases para adultos destinadas á obtención do título da ESO. Segundo informaron dende a administración municipal, o prazo para matricularse abriu este mércores e prolongarase ata o 15 de xuño. As clases desenvolveranse a partir das 18.45 horas ou das 19.30 horas, segundo o día da semana, e impartiranse os módulos tres e catro (equivalentes a terceiro e cuarto da ESO, respectivamente) nun mesmo curso lectivo. As persoas interesadas poden solicitar máis información no IES Poeta Añón, horario de mañá ou tarde, chamando ao 881 866 221 ou enviando un correo electrónico a ies.poeta.anon@edu.xunta.gal. m. c.