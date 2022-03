Porto do Son. O Concello de Porto do Son, como entidade adherida á Rede Eusumo, e a unión de cooperativas Espazocoop, poñen en marcha unha acción formativa no ámbito do cooperativismo que terá lugar os días 5, 6, 7 e 8 de abril en horario de 09.30 a 14.30 horas no viveiro de empresas sonense, baixo a fórmula cooperativa.

Esta acción formativa está dirixida a persoas con inquedanzas e interese no traballo cooperativo, emprendedores e público interesado en xeral. Ademais, esta actividade está incluída no catálogo de formación puntuable para obter os Permex de marisqueo a pé.

Os interesados deben enviar a correspondente folla de inscrición ao enderezo jose.pazo@portodoson.gal. m. c.