Formación sobre procesamento de peixe en A Pobra

a pobra. O curso de recepción e procesamento de peixes e mariscos comezou o luns na Pobra coa participación de 11 persoas. Esta é a segunda acción do itinerario formativo teórico-práctico impulsado pola concellaría do Desenvolvemento Local e a FSC Inserta, co cofinanciamento da Fundación ONCE e do Fondo Social Europeo, e que rematará coa formación sobre manipulación de cargas con carretas elevadoras, traspalés e de man, que se desenvolverá a partir de setembro. Para participar neste último curso deben formalizar a súa matrícula chamando ó 981 554 483. As persoas aspirantes deberán estar en posesión do certificado de discapacidade igual ou superior a un 33 %. m. c.