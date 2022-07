Foro en Rianxo sobre as catro décadas de títeres tradicionais en Galicia

RIANXO. O festival de títeres tradicionais Titiriberia. Olladas sobre os cristovos, organizado pola asociación Morreu o Demo e que se celebra dende o domingo en Rianxo, continúa este mércores a partir do mediodía cos espectáculos das compañías Diáspora Teatro, que representará Victoria; Os Monicreques de Kukas, con Guernika; e Seisdedos Marionetas, con Este espectáculo foi ilegal. Ademais, Mandrágora amosará o primeiro pase do seu espectáculo itinerante O máis maior grande Dom Roberto. Ás 18.00 horas celebrarase unha nova quenda que partirá da Praza Castelao. A xornada rematará cunha mesa redonda ás 18.30 no auditorio con representantes de Os Monicreques de Kukas, Tanxarina, Viravolta e Trécola sobre os 40 anos de teatro de títeres profesional en Galicia e ca obra Eva, de Trastero 203, ás 21.30 no auditorio. s. s.