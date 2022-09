Foro sobre a lexislación de apoio ás persoas con discapacidade en Ambar

RIBEIRA. O centro de recursos da asociación de persoas con diversidade funcional Ambar, sito en Ribeira, acolleu unhas xornadas de información xurídica financiadas pola Secretaría Xeral de Igualdade. Pablo Ferreirós, especialista en materia xurídica, explicou as últimas modificacións introducidas pola Lei 8/2021, de 2 de xuño, pola que se reforma a lexislación civil e procesal para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica, poñendo o foco nas modificacións que esta lei supón no campo da capacidade de obrar e a figura do titor legal. Nestas xornadas participaron un grupo de vinte e nove persoas (mulleres con diversidade funcional e familiares de persoas con diversidade funcional ao seu cargo de todo o Barbanza) na procura de mitigar o descoñecemento ao respecto dos cambios da lei. S. Souto