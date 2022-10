Galitoon chega a Muros con ‘Güela-Güela’ este sábado

Muros. O auditorio do centro cultural de Muros acollerá este sábado, ás 18.00 h, o espectáculo Güela - Güela, a cargo da compañía Galitoon. “Podémolo clasificar como teatro musical de luz, co que este sábado poderemos gozar en Muros. Güela - Güela, dirixida en especial ao público de 1 a 6 anos, é unha función de gran plasticidade, moi visual e cargada de emocións e música que fará as delicias tanto dos pequenos e pequenas coma dos seus proxenitores”, sinalaron dende a concellería de Cultura de Muros.

O espectáculo está incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios da Agadic. As entradas, cun prezo de 2,50 €, deben de ser reservadas nas oficinas do centro cultural, no teléfono 981 762 294. m. c.