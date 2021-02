Galiza Nova solicita un transporte de calidade para a comarca noiesa

Noia. A necesidade de mellorar as conexións de transporte colectivo da comarca de Muros-Noia é a última reivindicación de Galiza Nova, ☻a organización xuvenil do BNG.

Paulo Ríos, deputado nacionalista e secretario xeral do citado organismo, lembrou onte nunha rolda de prensa que levan anos reclamando “unha mellora do servizo que nos une á capital. Dende as asembleas dos diferentes municipios veuse poñendo de manifesto este problema, que ademais afecta especialmente á independencia da xuventude”.

Así mesmo, aseguran que a mobilidade entre núcleos de poboación tampouco mellora. “A conexión da nosa comarca coas urbes de Boiro e A Pobra é un magnífico exemplo, municipios cos que gardamos unha relación histórica, tanto económica como social, e que se atopan a escasos 20 minutos de coche”, comentou ao respecto.

Unha situación que se repite, indicou Paulo Ríos, en moitas aldeas, tanto a nivel local como comarcal. “A ausencia de aposta polo transporte público desincentiva o seu emprego, afecta á calidade ambiental e provoca dependencia e falta de liberdade na nosa xuventude”, dixo o deputado, quen tamén solicitou que se amplíe o rango de idade da tarxeta de transporte metropolitano Xente Nova ata os trinta anos. m. c.