GALP recopila propuestas para marcar su estrategia

Noia. El Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Costa Sostible está inmerso en la preparación de la Estratexia de Desenvolvemento Local de la zona pesquera, que regulará la gestión de ayudas hasta el año 2027. “Xa aprobado o Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) tócanos establecer as bases que regularán a súa aplicación no noso territorio”, indicaron.

Desde la citada institución explican que “a Estratexia debe nacer dun proceso de participación, no que pretendemos contar coas principais entidades do territorio. Neste proceso, precisamos contar, moi especialmente, coas voces das mulleres”. Por ello, las invitan a participar en la Mesa das Mulleres, un encuentro que tendrá lugar este viernes a las 18.30 horas en la sede del GALP en Noia (calle Espírito Santo, número 4).

Podrán asistir representantes de Fisterra, Cee, Corcubión, Dumbría, Carnota, Muros, Outes, Noia y Porto do Son. Desde el GALP Costa Sostible recuerdan que también pueden hacer llegar sus ideas vía email (estratexia27@costasostible.com). cg