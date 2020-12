Ganan censo durante el COVID los municipios de Muros-Noia

El alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, destacó que debido a la crisis sanitaria derivada por el COVID “nótase unha tendencia cada vez maior de vivir en contornas máis rurais e naturais, o que recerpute positivamente no noso concello xa que hai un maior interese por adquirir vivenda no municipio e un incremento tamén no volume de rehabilitacións e, por suposto, isto influirá moi positivamente na economía local”, aseguró el regidor. Asimismo, Oujo Pouso comentó que el ayuntamiento sonense cuenta “cunha situación privilexiada xa que nos atopamos nun concello cunha contorna natural excepcional e a pouca distancia de urbes importantes de Galicia como son Santiago e A Coruña, o que o fai un lugar ideal para ser primeira vivenda de familias que desenvolven a súa actividade profesional nesas cidades. Así se está notando que moitas familias con segunda residencia no noso concello se están empadroando e localizando aquí a súa residencia habitual”, añadió. Al respecto, el mandatario local cree que “esta tendencia non vai ser temporal, senón que se vai manter no tempo”. Por último, Luis Oujo resaltó que, “a pesar de todo o malo que nos trouxo esta pandemia do COVID podemos ver algo bo da mesma, como o retorno da poboación a lugares máis naturais onde desfrutar dunha vida máis ligada ao medioambiente”.