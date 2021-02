Gañan o certame de curtas Senda dos Faros os IES Cachada e Monte Neme

BOIRO. A Xunta fixo públicos os premios do concurso de curtas Senda dos Faros, o certame escolar que naceu para poñer en valor a lingua, o patrimonio e a paisaxe da costa galega a través do audiovisual, e cuxo primeiro premio foi para o IES A Cachada de Boiro co proxecto Sálvora. Esta curta é unha reflexión dunha rapaza sobre o cambio climático, a relación entre a pandemia e o descoido da natureza por parte da humanidade e a despreocupación que sinte da sociedade cara estes feitos. O IES Monte Neme de Carballo alzouse co segundo premio con Senda dos Faros. De naufraxios, faros e lendas: do cemiterio dos ingleses a Camariñas, sobre os mitos e lendas da Costa da Morte alimentados por naufraxios. O primeiro premio é de 1.000 € e o segundo de 600 (para material audiovisual ou literario en galego). S. S.