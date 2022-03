Gincanas para romper estereotipos entre el alumnado sonense

Porto do son. Esta semana finalizaron los actos programados por el Concello de Porto do Son para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Al obradoiro de sensibilización y la andaina del alumnado de primero de la ESO del instituto sonense del pasado 8 de marzo, se sumó la gincana de corresponsabilidad en la que participaron a lo largo de este mes el alumnado de los centros educativos de Seráns, Lapido, Xuño, Caamaño, Queiruga, Baroña, Nebra y Portosín. A través del programa Na casa, tod@s iguais, profesionales de Talentea trabajaron con los niños de Infantil y Primaria para rebatir los estereotipos y roles de género tradicionales que ya comienzan a ser incorporados desde los primeros años, e hicieron ver la corresponsabilidad como marco de participación activa de todos los miembros del núcleo familiar. m. c.