González aborda con los grupos de la oposición los presupuesto de 2021

OUTES. El pasado martes el alcalde de Outes, Manuel González López, mantuvo una reunión con los portavoces de los grupos de la oposición para tratar los presupuestos correspondientes a este ejercicio. Según indicó el regidor, el objetivo del encuentro era “escoitar as propostas dos distintos grupos e tamén trasladarlle a proposta que ten o grupo de goberno en canto aos orzamentos. Agora quedamos á espera de que fagan as súas achegas se o consideran oportuno”, añadió al respecto. En cuanto al proyecto económico, que rondará los 6 millones de euros, González avanzó que su intención “é darlle prioridade ó servizo de conciliación, ós servizos sociais, ós programas de desenvolvemento económico e tratar de impulsar un programa de apoio a emprendedores”. Esperan que se debata la cuestión en pleno durante el primer trimestre. m. c.