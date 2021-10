González e Lenguas abordan futuras obras de mellora no bordo portuario do Freixo

Outes. O alcalde de Outes, Manuel González, mantivo este martes unha reunión coa presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, para tratar a tardanza no arranxo dos pantaláns do porto do Freixo.

O mandatario aproveitou para trasladarlle á presidenta o malestar dos usuarios das intalacións, en particular dos mariscadores e mariscadoras, polo mal estado das mesmas.

Segundo a información proporcionada ao alcalde no encontro, o retraso nas obras debeuse a problemas técnico-administrativos previos ao inicio das mesmas, aínda que os traballos xa están contratados dende fai meses. Prevese que non comecen ata xaneiro, aproveitando a parada da campaña marisqueira.

Por outra banda, González abordou con Lenguas a necesidade de acometer melloras estruturais no paseo marítimo do Freixo, en particular nas pasarelas de madeira que comunican a zona dos pantaláns co centro náutico, así como a posibilidade de humanizar a fachada marítima co fin de reordenar o tráfico nesta franxa. m. c.