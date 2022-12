González exhibe unha vintena de obras no Lustres Rivas ata o 28

Ribeira. O centro cultural Lustres Rivas exhibe dende o día 23 unha exposición, formada por máis dunha vintena de obras de María José González Area, unha artista nada en Marín pero que de moi nova se trasladou a Madrid e que escolleu agora Ribeira para amosar as súas creacións a toda a cidadanía.

A exposición, titulada Solpor na ría, foi inaugurada nun acto que contou coa participación da concelleira de Cultura, María Sampedro, e da propia creadora. Recolle distintas pinturas cheas de luz, cor e tons dourados, que evocan paisaxes naturais moi vencelladas á nosa terra e nas que se utiliza a técnica do Stofado, unha técnica da imaxinería en madeira policromada que ten as súas orixes na arte gótica e que ten como material principal o pan de ouro. A súa obra é pois unha

reflexión íntima sobre a paisaxe, cunha visión romántica e nostálxica da súa terra.

María Sampedro animou aos veciños e veciñas e a todos aqueles que nos visiten nestas festas a contemplar esta mostra, que estará aberta ao público ata o 28 de xaneiro.

música. Xa no marco da programación de Nadal, o Concello deseñou un extenso programa no que teñen un protagonismo especial as actuacións musicais en todas as parroquias, e que rematarán con chocolatadas de balde. O mércores 28 chegará a música da Misela de Noia a Palmeira; o día 29 tocarán Os Celtas da Baña en Oleiros, e o 30 actuará A Misela de Noia na igrexa de Aguiño. m.c.