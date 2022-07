González insta á Xunta a cubrir as ausencias no centro de saúde

Outes. O centro de saúde de Outes leva varios días funcionando baixo mínimos, posto que tres dos cinco médicos con praza no mesmo non están en activo. “Dous dos facultativos están de baixa por enfermidade, mentres que un está de vacacións, non sendo ningún substituído por parte do Sergas”, segundo indican dende o goberno local.

A situación, segundo puido corroborar o alcalde, Manuel González, con persoal do centro, “está a causar tardanza de varios días na atención aos pacientes, a pesares de que algún dos médicos está a dobrar a súa xornada de traballo, atendendo tamén polas tardes”, explicou o rexedor, quen instou á Xunta de Galicia a “corrixir de inmediato está situación e a abordar dunha vez por todas os problemas da atención primaria en Galicia, posto que esta debe ser a peza angular de calquera sistema de saúde”. Tamén recordou que estes problemas “se soen agudizar na tempada de verán”.

Xustamente, a Corporación de Outes debatirá no vindeiro pleno unha moción presentada polo PSOE para denunciar ante a Xunta o empeoramento do servizo público do centro de saúde outense e para solicitarlle o compromiso de que non se poida baixar do 50 % do servizo de facultativos. m. c.